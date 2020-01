PEV abstém-se na votação do Orçamento do Estado 2020

José Luís Ferreira, deputado do PEV © António Pedro Santos/Lusa

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai abster-se na votação do Orçamento do Estado. O anúncio foi feito esta manhã por José Luís Ferreira e Mariana Silva, na Assembleia da República.

Já eram conhecidas as intenções de voto do Bloco, do PCP e do PAN, que vão abster-se na votação, viabilizando assim o Orçamento do Governo do PS na generalidade.

O PSD, o CDS, o Iniciativa Liberal e o Chega já tinham confirmado o voto contra o OE2020, mas não reúnem o número de deputados suficiente para que a proposta seja chumbada.

(Notícia em atualização)