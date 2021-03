PEV concorda com desconfinamento, mas avisa que é preciso explicá-lo

A deputada do Partido Ecologista "Os Vedes" (PEV) Mariana Silva © José Sena Goulão/Lusa

Os Verdes disseram esta segunda-feira que o Governo propôs um plano de desconfinamento, gradual e por vários níveis, com o qual o partido genericamente concorda, mas avisaram que é preciso explicá-lo bem às pessoas para ser cumprido.

Após a reunião de políticos e especialistas no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, Mariana Silva, deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), afirmou que foram avançadas propostas por parte do executivo que terão ainda de ser analisadas em pormenor pelos deputados.

"A comunicação será agora, mais do que nunca, importante", disse, depois de sublinhar que o que foi apresentado pelo executivo, que já fez "uma análise de risco" às atividades, prevê medidas graduais e faseadas, umas "a nível nacional e outras a nível concelhio", que é preciso explicar.

Confirmando que "as escolas abrirão antes de algumas das outras atividades", a deputada dos Verdes defendeu turmas com menos alunos, por forma a respeitar as regras do número de pessoas por metro quadrado para baixar o risco de contágio.

