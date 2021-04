PEV critica discurso de Marcelo "virado para o passado"

José Luís Ferreira © António Cotrim/Lusa

Os Verdes (PEV) criticaram o Presidente da República por ter feito um discurso "virado para o passado" nas comemorações do 25 de Abril, no parlamento, e nada ter dito sobre os problemas atuais do país.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, no final da sessão solene dos 27 anos do 25 de Abril, o deputado do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira assinalou que foi "um discurso muito virado para o passado, quase uma revisitação histórica do 25 de Abril" que Marcelo Rebelo de Sousa deixou de fora os temas mais atuais.

"Nem uma palavra", assinalou, "sobre os apoios sociais", sobre as dificuldades das famílias, que estão a ser penalizadas "com esta pandemia" e que "têm feito um esforço muito grande para que o seu orçamento familiar estique até ao fim do mês".

O deputado dos Verdes sublinhou igualmente que os problemas na saúde ou na justiça, "um elemento fundamental da democracia, do Estado democrático, que se exige célere, eficiente e de acesso a todos os portugueses" não tiveram qualquer referência da parte do Chefe do Estado.