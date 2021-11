PEV não quer regresso de "medidas mais restritivas", mas pede reforço de setores essenciais

Mariana Silva, deputada do PEV © António Cotrim/Lusa

Por Carolina Quaresma 23 Novembro, 2021 • 13:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Partido Ecologista "Os Verdes" considera ser fundamental o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "no que diz respeito à continuação do processo de vacinação da terceira dose", nomeadamente ao nível dos profissionais, "para que possam acompanhar" este processo e "outras necessidades do SNS".

Os transportes públicos e as escolas são outros setores onde o PEV defende um reforço de profissionais. "São questões que já tínhamos conversado e parece-nos que é necessário reforçar estas áreas para que depois não seja necessário termos medidas mais restritivas", disse a deputada do PEV Mariana Silva, após reunião com o primeiro-ministro, António Costa.

"Não concordamos que se feche alguma coisa ou que se tenha alguma restrição de horários", afirmou. "Há condições para, com as precauções, continuarmos o nosso dia a dia."

A deputada revelou também "preocupação" com a saúde mental nas escolas e centros de saúde. "Para que o cansaço que todos sentimos e que tenha tido alguma consequência possa estar a ser analisado e prevenido para que no futuro não tenhamos problemas mais graves", assinalou.

O primeiro-ministro, António Costa, recusou nesta terça-feira antecipar novas medidas para conter a pandemia de Covid-19, remetendo um eventual anúncio para quinta-feira, quando se reúne o Conselho de Ministros, e depois de consultados os partidos.

O líder do Executivo recebe, entre esta terça e quarta-feira, os partidos com representação parlamentar sobre a situação epidemiológica em Portugal, num momento em que o país regista um crescimento das taxas de incidência e de transmissão (Rt) da Covid-19, antes de o Governo aprovar medidas contra a Covid-19, o que poderá acontecer no Conselho de Ministros de quinta-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, recebe ao longo do dia os partidos políticos para discutir as próximas medidas a tomar no combate à Covid-19.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19