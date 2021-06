PEV quer eleições em 10 de outubro para "favorecer" afluência às urnas

© Estela Silva/Lusa

O PEV defendeu esta sexta-feira que as próximas eleições autárquicas devem realizar-se no dia 10 de outubro, alegando que esta é a data que proporciona melhores condições para favorecer o exercício do voto por parte dos cidadãos.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo dirigente do PEV André Martins, também candidato à presidência da Câmara de Setúbal pela CDU, depois de ter sido recebido pelo Governo, no parlamento, no âmbito das consultas sobre a melhor data para as próximas eleições autárquicas.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas "por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência" e realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".

Na reunião, em que o Governo se fez representar pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da Administração Pública, Alexandra Leitão, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o PEV considerou que a melhor data é a de 10 de outubro.

"As outras possibilidades são 26 de setembro e 03 de outubro. Ora, se a opção for 26 de setembro, o início da campanha eleitoral ficará praticamente em cima do início do ano escolar, o que não parece adequado. Nessa altura, parte significativa dos portugueses estará preocupada com a questão do início do ano escolar", alegou.

Já em relação à data de 03 de outubro, o dirigente ecologista alertou para o facto de ser uma antevéspera de feriado.

"Também não nos parece adequada, sobretudo tendo em conta a possibilidade de se fazer ponte. Portanto, também face à indefinição da situação pandémica da Covid-19, entendemos que a melhor data, tendo em vista uma maior participação dos cidadãos, é a de 10 de outubro", justificou.

O candidato da CDU à presidência da Câmara de Setúbal observou depois que "qualquer data tem sempre vantagens e desvantagens".

"Mas o mais importante neste momento é a possibilidade de facilitar a vida aos cidadãos no sentido de exercerem o seu direito de voto", acrescentou.