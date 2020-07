PEV quer Governo a fazer levantamento de abrigos particulares para animais

Populares salvaram os animais depois de um incêndio em Santo Tirso © Miguel Pereira/Global Imagens

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) propôs esta segunda-feira que o parlamento recomende ao Governo fazer um levantamento nacional de abrigos particulares, como o de Santo Tirso, onde no domingo morreram mais de 50 animais, cães e gatos.

"Importa compreender as circunstâncias em que tudo ocorreu, de modo a apurar as devidas responsabilidades e, fundamentalmente, de modo a evitar que circunstâncias idênticas voltem a acontecer no futuro", lê-se nos dois projetos de resolução entregues pelo PEV na Assembleia da República.

O primeiro propõe que o parlamento "ao Governo que proceda ao levantamento dos abrigos particulares para animais existentes ao nível nacional, identificando-os e registando as suas condições de funcionamento".

No segundo, a proposta é que os deputados recomendem ao executivo que "garanta a formação de pessoas, no âmbito da proteção civil" para "salvar e resgatar animais em perigo de vida" e de dirigentes das "associações de defesa dos animais".

O incêndio atingiu dois canis na freguesia de Agrela, em Santo Tirso (Porto), e matou 54 animais este fim de semana, tendo 190 sido recolhidos com vida.

Segundo a autarquia, 113 animais foram realojados em canis municipais e associações e os restantes 77 foram acolhidos por particulares.

Entretanto, o partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) informou que apresentou queixa ao Ministério Público por "crime contra animais de companhia" e que pedirá esclarecimentos ao ministro da Administração Interna sobre a morte destes animais na sequência do incêndio.

O Bloco de Esquerda, por seu turno, anunciou que quer explicações dos ministros da Administração Interna e da Agricultura no parlamento, bem como da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e o PCP fez 13 perguntas ao executivo a pedir explicações exaustivas sobre o que se passou em dois abrigos em que morreram 54 animais.

Uma petição a pedir "justiça pela falta de prestação de auxílio aos animais do canil "Cantinho 4 patas", em Santo Tirso", já tinha reunido até às 09h00 desta segunda-feira mais de 115 mil assinaturas.

A associação Animal também solicitou ao Governo e ao parlamento que sejam apuradas responsabilidades no caso das mortes de animais naquele abrigo particular em Santo Tirso.