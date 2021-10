PEV vota contra o OE2022 e lamenta que Governo "tenha desistido"

© Manuel de Almeida/Lusa

O PEV vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, anunciou esta segunda-feira o deputado José Luís Ferreira, lamentando que o Governo "tenha desistido" de procurar entendimentos com este partido.

"O Grupo Parlamentar de 'Os Verdes' irá votar contra o Orçamento do Estado", disse José Luís Ferreira, em conferência de imprensa, na Assembleia da República, acrescentando que o documento apresentado pelo Governo e que vai ser votado na generalidade na quarta-feira está "muito longe" de responder aos problemas que o país tem.

O deputado lamentou que o executivo socialista "tenha desistido de procurar soluções" com o Partido Ecologista "Os Verdes" e que apenas tenha acolhido uma das propostas do partido e apresentado disponibilidade para considerar outras duas.

Já sobre os "eixos" para o desenvolvimento do país que o PEV considerou imprescindíveis, não houve "uma palavra" do Governo sobre o combate à pobreza e o reforço dos investimentos nos transportes públicos na resposta que o partido recebeu no domingo, "já muito tarde", sustentou.