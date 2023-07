PGR confirma que investigação a casa de Rui Rio e sede do PSD não tem arguidos

O anterior líder do PSD Rui Rio © Global Imagens

O processo que levou, na quarta-feira, a Polícia Judiciária a fazer buscas a casa de Rui Rio e à sede do PSD por suspeitas de peculato e abuso de poderes não tem arguidos constituídos, confirmou a Procuradoria-Geral da República à TSF.

Neste caso, que envolve o anterior líder do PSD, estão em causa suspeitas de um alegado uso indevido de dinheiros públicos, através de verbas da Assembleia da República definidas para a assessoria dos grupos parlamentares e que seriam utilizadas para pagar funcionários do partido que não trabalhariam no Parlamento.

Em declarações aos jornalistas na quarta-feira, Rui Rio desvalorizou estas suspeitas, considerando que são apenas para "produzir uma notícia" e disse nem perceber do que a PJ andou à procura, confirmando que não foi constituído arguido.

Questionado se estas notícias afetarão a sua imagem, Rio respondeu: "Isso é o que querem, tudo isto é para afetar a minha a imagem, se afeta ou não, não sei, tenho 30 anos de vida pública, as pessoas já me conhecem".

Rui Rio disse também não ter falado com a direção atual do PSD, até porque nem tem telemóvel, que foi apreendido durante as buscas.