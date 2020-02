Pina Moura foi "um ministro distinto que revelou grandes qualidades", diz Carlos César

Pina Moura, aqui fotografado nos estúdios da TSF, morreu aos 67 anos © Global Imagens (arquivo)

O presidente do PS destaca o contributo que Pina Moura deu ao partido e que foi fundamental para que este chegasse ao Governo pela mão de António Guterres. O ex-ministro da Economia e Finanças morreu aos 67 anos, vítima de doença prolongada. Em declarações à TSF, Carlos César enalteceu as capacidades e qualidades de Joaquim Pina Moura.

"Conheci-o ainda em 1995, quando aderiu ao Partido Socialista, um pouco antes do primeiro-ministro António Guterres assumir funções no Governo. Ele ajudou-me muito nesse ano de 1995 e 1996 na preparação das eleições regionais que deram a primeira vitória ao Partido Socialista e, portanto, pessoalmente devo-lhe esse contributo no plano partidário", recordou à TSF Carlos César.

"O Pina Moura foi ministro distinto, que revelou grandes qualidades, quer inicialmente quando foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres, como também quando desempenhou as funções de ministro de Economia e das Finanças", concluiu.

Joaquim Pina Moura morreu esta quinta-feira, vítima de uma doença neurodegenerativa. Tinha 67 anos.