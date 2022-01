Grupo que atacou sites do Expresso e da SIC diz ter hackeado site do Parlamento

De acordo com o grupo, foi acedida "informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos" © AFP

O grupo Lapsus Group, que atacou há um mês os sites do Grupo Impresa, terá hackeado o site do Parlamento e furtado informações da plataforma. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que revela ainda que o acesso aconteceu justamente este domingo, dia de eleições.

"Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords..."

De acordo ainda com o jornal Expresso, o site do Parlamento esteve em baixo durante cinco minutos, e a ​​​​​Polícia Judiciária estará a apurar se houve uma invasão aos sistemas informáticos do Parlamento.

