Pizarro acusa direita de tentar "enlamear a campanha"

O socialista Manuel Pizarro © Cristiana Milhão / Global Imagens

Por Lusa 04 Outubro, 2019 • 22:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O socialista Manuel Pizarro acusou esta sexta-feira a direita de "tentar enlamear a campanha" eleitoral, atacando o PS e o seu líder e considerou que a campanha pode não ter sido "dignificante", mas foi "esclarecedora".

Pub Pub

"A história desta campanha eleitoral talvez não seja muito dignificante, mas é uma história esclarecedora. Enquanto o PS fala dos resultados da governação, das propostas para o futuro, a direita tenta enlamear a campanha, atacando o PS e atacando o nosso secretário-geral António Costa", declarou.

Pub Pub

Manuel Pizarro, que falava no comício de encerramento da campanha do PS, no Coliseu do Porto, disse ainda ter "dificuldade em perceber" que haja portugueses "que possam acreditar na ladainha da direita".