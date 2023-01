Pizarro aguarda proposta do CEO do SNS para "mudar lideranças" nos hospitais

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © Luís Forra/Lusa

De visita ao Algarve, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse aguardar a proposta do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde quanto às mudanças de liderança nos hospitais. Fernando Araújo disse no domingo, em entrevista à TSF e JN, que era necessário mudar algumas lideranças nos hospitais do Sul do país. Por isso, o responsável pela pasta da Saúde não quer avançar, para já, com mais pormenores.

"Como está escrito no estatuto do SNS, as decisões sobre as lideranças são propostas pelo diretor executivo. Aguardarei as propostas que tenha de fazer. Diria que há questões que passam pelas lideranças, outras passam por outro tipo de medidas. Nesta zona, por exemplo, estou absolutamente convencido de que temos de criar um regime de atração dos profissionais que se torne mais interessante para eles, quer do ponto de vista remuneratório, quer das condições de constituição de família e habitação", explicou à TSF Manuel Pizarro.

Em Monchique, no início da visita que vai levar o ministro e dois secretários de Estado da Saúde a todos os concelhos da região Algarvia, Manuel Pizarro reafirmou que a construção de um Hospital Central do Algarve vai mesmo avançar em regime de parceria público-privada.

"Anunciaremos um calendário. O hospital vai ser construído num modelo de parceria público-privada para a construção e manutenção do hospital. A operação clínica vai continuar a ser pública e vamos anunciar um calendário que permita que desta vez não existam mais interrupções nesse processo. Isso seria muito deprimente", acrescentou o ministro da Saúde.

A equipa do Ministério da Saúde, liderada pelo ministro Manuel Pizarro, vai esta segunda-feira percorrer todos os concelhos do Algarve, no âmbito da iniciativa "Saúde Aberta" que visa conhecer os projetos em curso e identificar necessidades nas unidades do SNS.

O Ministério da Saúde adianta em comunicado que a visita do ministro da Saúde, da secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, aos 16 concelhos algarvios é a primeira edição desta iniciativa que terá "um caráter periódico e visitará todos os distritos do país".

Durante esta segunda-feira, os governantes vão conhecer as unidades e investimentos em curso nesta região e dialogar com a população, profissionais de saúde, órgãos dirigentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e autarcas.

A visita segue para Portimão, onde os governantes serão recebidos às 14h30 pelos autarcas na Câmara de Portimão, deslocando-se depois à Unidade Hospitalar de Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, ao centro de saúde e ao Espaço da Equipa de Saúde Mental Comunitária para Adultos.

Lagos é o destino seguinte, ao qual se segue Faro, com visitas dos governantes às unidades de saúde destes concelhos.

O dia termina com uma reunião com a Associação de Municípios do Algarve, onde decorrerá a assinatura dos "autos de descentralização" de competências.