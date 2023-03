Pizarro confessa "preocupação" com demissão de chefes de urgência no hospital de Loures

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © Estela Silva/Lusa

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, confessou "preocupação" perante a demissão dos chefes de urgência no hospital de Loures enquanto passou pelo Algarve, esta quarta-feira, com a iniciativa "Governo Mais Próximo".

"Há que ouvir esses profissionais e as preocupações que nos querem transmitir. É uma atitude que merece a nossa preocupação, temos agora de dialogar com estes profissionais e ver quais são as soluções possíveis, que têm de se implementadas", reconheceu Manuel Pizarro.

Sobre a dificuldade de fixar médicos no Algarve, nomeadamente pediatras, o responsável pela pasta da Saúde garantiu que o Governo está a trabalhar, de forma conjunta, nessa matéria porque os preços da habitação nessa região do país também são elevados.

"Há certas zonas do país onde o custo da habitação é proibitivo para os salários que estamos a pagar. Vamos trabalhar em modelos de apoio à habitação que permitam às pessoas fixar-se nesta região", acrescentou o ministro da Saúde.

Os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, apresentaram a sua demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança dos doentes e dos profissionais.

Segundo a carta de demissão assinada por 11 chefes de equipa, a que a Lusa teve acesso, os profissionais alertam para a degradação do serviço, lembrando que têm sido lançados vários avisos sobre a situação que se vive nos últimos tempos.

Na carta, os profissionais sublinham "a escassez de recursos humanos" que leva a que o hospital viva "os piores momentos da sua história", não conseguindo garantir "a prestação de cuidados de excelência ao doente"