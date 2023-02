PJ faz buscas relacionadas com urbanismo na câmara de Santarém

© Google Maps

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas em instalações da câmara de Santarém, relacionadas com licenciamentos urbanísticos no centro histórico da cidade, confirmou à agência Lusa fonte da autarquia.

A mesma fonte disse à Lusa que as buscas decorrem no departamento de Urbanismo, visando funcionários municipais e não eleitos, e que se relacionam com obras no centro histórico e o não cumprimento das normas da Direção-Geral do Património Cultural.

Num comunicado entretanto divulgado, o executivo liderado pelo social-democrata Ricardo Gonçalves afirma que "a Câmara Municipal está a dar toda a colaboração à PJ e dará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelas autoridades competentes", para as quais remete "mais esclarecimentos no âmbito das suas competências".

Segundo o jornal online Rede Regional, as buscas da PJ referem-se a licenciamentos urbanísticos no centro histórico de Santarém entre 2013 a 2021.