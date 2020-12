PJ realiza buscas na Câmara de Vila Verde

As buscas apanharam o executivo municipal de surpresa, e a Câmara viu-se obrigada a adiar a reunião © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A Polícia Judiciária de Braga iniciou uma operação de buscas na Câmara Municipal de Vila Verde, justificadas por um inquérito relativo à adjudicação de contratos públicos a empresas participadas por presidentes de juntas de freguesia, adianta o Jornal de Notícias. O inquérito remonta a 2017 e diz respeito à contratação pública.

O JN também avança que os inspetores envolvidos nas buscas estarão a analisar os processos em que constam os pormenores da contratação pública.

As buscas apanharam o executivo municipal de surpresa, e a Câmara viu-se obrigada a adiar a reunião com os vereadores, na qual iriam ser debatidos e votados novos apoios a empresas e pessoas individuais, no contexto da pandemia de Covid-19.

Já em setembro, o Jornal de Notícias reportava que o Supremo Tribunal Administrativo tinha considerado ilegais os contratos em que estavam implicados autarcas de freguesia, já que, quando um presidente de junta de freguesia faz um contrato com a Câmara do concelho, existe um "conflito" entre os interesses empresariais e o interesse público municipal.

A Cãmara de Vila Verde terá celebrado vários contratos com empresas em que cinco autarcas de freguesia estão envolvidos.