Plafonamento da Segurança Social regressa à agenda no congresso do PSD

Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD

"É um tema dos mais relevantes e que devia estar em cima da mesa e que não está". A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, justifica desta forma o foco da moção que vai levar ao congresso do partido e que está única e exclusivamente centrada na Segurança Social e no seu futuro.

Intitulada "A reforma das reformas", a moção da jota propõe, desde logo, o regresso à discussão dos plafonamentos da segurança social. De acordo com Margarida Balseiro Lopes, a proposta "mais arrojada" passa pelo objetivo de criar "um novo contrato social aplicado aos mais jovens que entram agora no mercado de trabalho, entre os 25 e os 30 anos".

"Há uma componente que é obrigatória de desconto para o sistema público e, portanto, estamos a pegar na filosofia do sistema de repartição, mas depois estabelecemos que deverá haver um teto - e nós não estabelecemos se são 1500, 2000 ou 2500 euros porque este é um contributo para a discussão -, a partir do qual o trabalhador desconte para um sistema de capitalização", realça a também deputada que não esconde ter consciência de que esta proposta "tem um elevado custo de transição".

Mas há mais na moção que vai ser apresentada no próximo sábado. "Temos algumas medidas que consideramos que podem ajudar a promover a natalidade e que, neste Orçamento do Estado, o PSD já deu esse sinal. Uma delas passa pela resposta do ensino pré-escolar e das creches para permitir que os pais tenham de facto condições para terem mais filhos. Além disso, temos também uma vertente que acho muito importante que é a questão da transparência e que é cada pessoa saber exatamente o que é que descontou", nota Margarida Balseiro Lopes.

Considerando que "não discutir o assunto, não apresentar propostas e ignorar que existe um problema é sobretudo penalizador para as novas gerações", a presidente da JSD também confia que Rui Rio vai querer colocar o tema na agenda. Até porque é público que a reforma da segurança social é um tema querido do presidente social-democrata.

Unidade?

A um dia do congresso do PSD (e ainda no rescaldo da guerra interna), Margarida Balseiro Lopes fala também sobre a unidade que se deseja no partido a partir deste momento.

Apoiante de primeira linha de Luís Montenegro na corrida à liderança que culminou com a reeleição de Rui Rio, a deputada crê que este é um tempo em que a união vai ser possível, "sem prejuízo de no PSD, ao contrário de outros partidos haver espaço para que as pessoas possam ter opiniões divergentes sobre alguns assuntos e algumas matérias".

"Deve ser feito um esforço de união, tanto mais que é cada vez mais evidente que a própria força do governo está cada vez mais colocada em causa. Ainda agora, a propósito da discussão do IVA da eletricidade, há uma tentativa de ensaiar um novo golpe de teatro", destaca.