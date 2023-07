Plano de mobilidade apresentado na próxima semana. "Tudo estará concluído" para a JMJ

© António Pedro Santos/Lusa

Por Francisco Nascimento 04 Julho, 2023 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A menos de um mês do início da Jornada Mundial da Juventude, ainda não existe plano de mobilidade, o que tem gerado críticas e apreensão de várias fações políticas. A ministra Ana Catarina Mendes garante, no entanto, que o plano será apresentado na próxima semana.

Depois de reunir com vários autarcas, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares apresentou-se no Parlamento "com a garantia" de que o plano de mobilidade "será apresentado na próxima semana".

Ouça aqui as explicações de Ana Catarina Mendes. 00:00 00:00

"Será apresentado com todas as artérias que estão definidas face aos constrangimentos e com os ajustes que, inevitavelmente, vamos ter que fazer na semana de 1 a 6 de agosto. Estará tudo concluído e está tudo a ser feito, como não podia deixar de ser, com as regras para garantir circulação e segurança a todos os cidadãos", acrescentou a ministra.

Vai existir um controlo documental das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, uma medida já aprovada em conselho de ministros, no final de junho. Os transportes no terreno, para a deslocação dos jovens, também estão assegurados: haverá um reforço de 11%.

"Está previsto um reforço da oferta de transporte público em mais de 11%, garantindo cerca de mais de sete mil viagens no total. Há definidos cerca de 6200 lugares de estacionamento de autocarros, todos eles com uma distância percorrida a pé até aos locais onde haverá eventos da JMJ", disse.

Vão existir dois hospitais de campanha e 75 equipas de saúde móveis "para acudir todos os que necessitarem" e "retirar os constrangimentos dos hospitais".

O debate de urgência foi pedido pela Iniciativa Liberal, a menos de um mês do primeiro dia da JMJ.