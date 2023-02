Plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude conhecido "no final de março"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes © Miguel A. Lopes/Lusa

A ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares anunciou esta terça-feira que o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) será conhecido "no final do mês de março".

"Estará absolutamente concluído [plano de mobilidade], e tem de ser concluído também com as forças de segurança, no final de março. É esse o meu objetivo", disse Ana Catarina na comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, numa audição pedida pelo Chega sobre a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, com a presença do papa Francisco.

Questionada pelos deputados sobre o plano de mobilidade, a ministra garantiu que está a ser trabalhado "do ponto de vista técnico" e deu conta que ainda de manhã teve uma reunião com a área metropolitana de Lisboa.

"O plano de mobilidade está adjudicado à empresa, está a ser trabalhado com a área metropolitana de Lisboa e com as câmaras municipais", disse.

A ministra afirmou também que o plano de segurança é da responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, tendo já existido várias reuniões com "as forças de segurança ao mais alto nível".

Segundo Ana Catarina Mendes, o plano de segurança vai ser "capaz de responder aos desafios" deste evento. A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, com a presença do Papa Francisco e sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.