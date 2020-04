Plenário da AR com mais deputados e mais máscaras do que no 25 de Abril

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O plenário da Assembleia da República voltou esta quinta-feira a registar um aumento do número de deputados, em dia de votações, mas também do uso de máscaras de proteção individual, em comparação com a sessão solene do 25 de Abril.

Se no sábado existiram regras muito rigorosas e apenas estiveram presentes 46 parlamentares na sala das sessões de forma a cumprir as regras de distanciamento social devido à pandemia de Covid-19, esta quinta-feira, no arranque dos trabalhos, eram mais de 80 os deputados presentes no plenário.

Como haverá votações no final da sessão terão de se registar um mínimo de 116 deputados do total de 230, mas podem fazê-lo até uma hora antes das mesmas, de forma a evitar que todos estejam presentes na sala ao mesmo tempo.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, chamou, pouco depois das 15:00, a atenção para o "largo número" de deputados na sala, e apelou a que se registassem para efeitos de quórum e depois agissem "de acordo com a sua consciência".

Em comparação com a sessão solene do 25 de Abril e também com plenários anteriores, registou-se hoje um aumento substancial do número de deputados que recorreram a equipamentos de proteção individual, mais de duas dezenas, a maioria com máscaras, mas também dois com viseiras. No sábado, apenas uma deputada utilizou máscara.

O ambiente entre os deputados foi também bastante mais descontraído do que no 25 de Abril, com muitas conversas laterais em plenário entre parlamentares da mesma bancada, nem sempre com grande distância.

Depois do apelo de Ferro Rodrigues, alguns deputados foram saindo da sala, sendo, pelas 15h30, pouco mais de 60 os que ficaram no plenário, acima do quórum de funcionamento (um quinto do total, 46 parlamentares).

A Assembleia da República anunciou na quarta-feira que irá retomar "a normalidade aos poucos", e na próxima semana, já sem estado de emergência, aumentará o número de plenários de um para dois, mas manterá, por enquanto, uma presença reduzida de deputados.

Uma hipótese em estudo para futuro será, no caso dos plenários, a repartição dos deputados entre dois espaços da Assembleia da República, como a Sala das Sessões e a Sala do Senado, uma vez que não é possível votar à distância.

