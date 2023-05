Polémica com Galamba. Marcelo diz que só soube de intervenção do SIS no dia 29 de abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Ricardo Castelo/Lusa

Por Carolina Rico 25 Maio, 2023 • 20:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusa revelar se teve conhecimento da atuação do SIS no caso da recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, através do primeiro-ministro.

"Nunca conto as conversas, nem em audiência semanal - e já lá vão oito anos - nem fora da audiência semanal. O que posso dizer, é que o primeiro contacto que tive sobre esta matéria com alguém foi no dia 29 [de abril], no regresso da Ovibeja", disse esta quinta-feira o chefe de Estado aos jornalistas na Feira do Livro em Lisboa.

Ou seja, três dias depois dos incidentes que envolveram o ex-adjunto Frederico Pinheiro no Ministério das Infraestruturas e consequente recuperação do computador com recurso ao SIS, e no mesmo dia em que João Galamba se pronunciou pela primeira vez sobre o caso, em conferência de imprensa.

Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a revelar com quem teve esse contacto: "Pois se eu não conto as conversas que tenho, menos ainda conto as conversas que tenho sobre uma matéria em que o que eu queria dizer disse no dia 4", argumentou, acrescentando: ""se tiver de dizer alguma coisa, direi mais tarde".

O Presidente da República recusou ainda responder em concreto se no dia 26 de abril não soube de nada sobre o envolvimento das secretas, nem se considera que a Presidência deveria ter conhecimento da atuação do SIS mais cedo.