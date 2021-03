Polémica com lista das autárquicas. "A direção do PSD sabe mais da minha vida do que eu próprio"

"Ainda não decidi o que vou fazer ou se vou candidatar-me a alguma autarquia sequer" © Pedro Rocha/Global Imagens

O presidente da Câmara de Oleiros está estupefacto e fala de, "no mínimo, um abuso de confiança", depois de se ver incluído nas listas do PSD para as autárquicas sem ter sido consultado. José Silvano considerou os nomes contemplados pelas listas "presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem porque têm homologação garantida da direção nacional", mas o autarca Fernando Jorge, ouvido pela TSF, assegura que não tomou qualquer decisão.

O PSD apresentou esta quarta-feira uma lista de 101 nomes homologados pela Comissão Política Nacional do partido como candidatos a presidentes de outras tantas câmaras nas próximas autárquicas, 77 dos quais são atualmente os presidentes em exercício nas respetivas autarquias.

"Ainda não decidi o que vou fazer ou se vou candidatar-me a alguma autarquia sequer", admite, dizendo mesmo que, neste momento, "tudo está em aberto", inclusive uma candidatura enquanto independente ou uma omissão de candidatura nestas eleições.

Sobre as declarações de José Silvano, Fernando Jorge faz uma analogia: "Se o doutor José Silvano sonhou esta noite qualquer coisa, e depois achou que era verdade, faz-me lembrar quando eu era miúdo e tinha um colega a jogar bilhar, que pensava que tinha uma bola, dizia que dava duas e marcava três. Estão a sonhar com estas coisas, não é verdade."

"Muito estranho esta divulgação pois ninguém comigo contactou, nem a ninguém eu disse que era recandidato. Conversei telefonicamente com o presidente da concelhia do PSD de Oleiros e da distrital do PSD de Castelo Branco, e nenhum deles tem também disso conhecimento, nem de nenhuma recandidatura do distrito de Castelo Branco, embora aparecendo alguns nomes", diz também o autarca.

Entre críticas de que este acontecimento "mostra a forma de dialogar de determinados políticos" e denúncias de que "vários colegas" estarão na mesma situação, Fernando Jorge atira mesmo: "Estando o meu nome a ser divulgado, eu entendo que a direção do PSD sabe mais da minha vida do que eu próprio."