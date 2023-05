Polémica nas Infraestruturas. Mendonça Mendes rejeitar comentar atuação do SIS no caso Galamba

O secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes © António Pedro Santos/Lusa

António Mendonça Mendes rejeitou, este domingo, fazer qualquer comentário sobre a atuação do SIS no caso do Ministério das Infraestruturas. O secretário de estado adjunto representou o Governo no encerramento da XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda.

"No encerramento da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, a coordenadora nacional disse uma frase com a qual eu não poderia concordar mais: temos que concentrar no essencial, as respostas que os portugueses exigem são as respostas aos seus problemas do dia a dia", afirmou.

Perante a insistência dos jornalistas, Mendonça Mendes disse "perceber a questão", mas referiu que "o Governo não comenta aquilo que é a atividade da comissão de inquérito" à TAP.

Os incidentes estão relacionados com Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, e envolvem denúncias contra o ex-adjunto por violência física no Ministério das Infraestruturas e o alegado furto de um computador portátil, já depois de ter sido demitido, caso que está a ser investigado pelo Ministério Público.

Durante o debate de quarta-feira na Assembleia da República, o primeiro-ministro disse não ver qualquer tipo de ilegalidade na atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba, assegurando que nenhum membro do Governo deu qualquer instrução ou orientação para a ação daquele serviço.

António Costa considerou também, perante os deputados, que o SIS agiu "de forma adequada, proporcional e não excedendo as suas competências".