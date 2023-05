Polémica no SIS. "Tive sempre o mesmo contacto oficial"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que sempre foi contactado pela mesma entidade oficial a propósito do caso no Ministério das Infraestruturas que levou à atuação das secretas. Sem nunca revelar um nome concreto, o chefe de Estado afirmou que não é difícil perceber quem o informou.

"O primeiro-ministro esclareceu isso. Somando um mais um dá para ver quem contactou o Presidente da República no dia 29. Nesse contacto não se falou no SIS. Posso dizer que, ao longo deste período todo, só tive sempre o mesmo contacto oficial. Ficou claro porque no próprio o dia não houve, nesse contacto, referência ao SIS", explicou Marcelo.

Questionado também sobre o caso Tutti Frutti e o facto de um deputado do PSD ser arguido e ter perdido confiança política, Marcelo recusou comentar as investigações em curso, dizendo apenas que olha para as instituições do país como um todo.

"Para o Governo, partido do Governo, partidos que não estão no Governo, oposição ou oposições. Todos desejamos que as instituições sejam permanentemente prestigiadas e que não haja uma descolagem dos portugueses em relação às instituições democráticas. O Presidente da República não se concentra apenas no prestígio das instituições ligadas ao poder. Não vou pronunciar-me sobre questões concretas que envolvem ou não investigações criminais ou outras, mais antigas ou menos antigas", respondeu.

Em relação à possibilidade de as prestações das casas poderem vir a ter uma agravamento, o chefe de Estado prefere aguardar para ver a evolução dos juros.

"A inflação está a descer. Depende muito da posição do BCE manter a mesma política de juros, embora mais suave, ou começar a admitir que para a economia arrancar mais depressa o risco da inflação já não compensa uma política de juros tão alta. Há muitas promessas, cá dentro e lá fora, de uma queda acentuada da inflação. Todos desejamos isso, vamos ver se isso acontece", afirmou Marcelo.

"Pode haver situação económica boa e a política não ser"

Comentando também a descida do desemprego e da inflação em Portugal, Marcelo avisou que está a acompanhar as três situações do país - a económica, social e política - e que, apesar de a situação económica ser boa, a política pode não o ser.

"Vemos que o turismo e o crescimento dão sinais de uma evolução positiva. É muito importante ver três coisas: situação económica, situação social e política, porque pode haver situação económica boa, situação social pacífica e a situação polícia não o ser e o Presidente da República tem de acompanhar as três. O Presidente tem de ir acompanhando essa interação. Desejamos todos que a economia melhore, que a situação social melhore e a política também", alertou Marcelo.

"Acompanho com muita atenção o que se passa em Espanha"

Em Espanha, as eleições antecipadas ditaram uma viragem à direita e Marcelo diz estar a acompanhar "com muita atenção" o que se passa no país vizinho.

"Cada país é soberano. Acompanho com muita atenção o que se passa em Espanha, que vai ter também a presidência da União Europeia já dentro de um mês. Espero que seja uma boa presidência, qualquer que seja a decisão do eleitorado espanhol. Não altera muito o que se passa porque aquilo que importa é acompanhar a situação económica, social e política portuguesa", acrescentou o Presidente da República.