Política espetáculo? "Pergunto aos portugueses se são esclarecidos com debates quinzenais"

José Silvano, secretário-geral do PSD © Hugo Delgado/Lusa

José Silvano, secretário-geral do PSD, acredita que não haverá recuos na proposta de restringir os debates na Assembleia da República a ocorrências de dois em dois meses. O social-democrata diz não antever "nenhum recuo nesta matéria", numa altura em que a direção do grupo parlamentar se encontra reunida.

"Os deputados têm liberdade de pensamento e para se pronunciarem", assinala José Silvano, em declarações à TSF. No entanto, o representante do PSD salienta que "os partidos funcionam em termos de direção, que hão de tomar a decisão necessária".

José Silvano, ouvido pelo jornalista José Carlos Barreto, acredita que não haverá um recuo na posição do PSD.

A questão da disciplina no sentido do voto ainda está em cima da mesa, mas José Silvano vê sem dramatismos a diminuição das ocasiões de audição de António Costa no Parlamento. "Não é verdade que só haja debates de dois em dois meses, é preciso que fique claro, porque estão previstos 12 debates entre o primeiro-ministro e o ministro intercaladamente, o que não impede o primeiro-ministro de estar no dos ministros", refere.

Além disso, José Silvano quer que fique claro que "12 debates a dividir por nove meses de atividade parlamentar não resulta num de dois em dois meses".

O secretário-geral do PSD deixa ainda críticas ao atual regime de debates que pontua a Assembleia da República e assegura que mudá-lo "não põe em causa o regime democrático, porque Rui Rio sempre disse que era contra a política espetáculo". Na perspetiva de José Silvano, Rio entende que "estes debates quinzenais estão pensados, não para esclarecer nem para escrutinar o Governo, mas para a política espetáculo".

"É uma gritaria de vez em quando", comenta. "Pergunto aos portugueses se se sentem esclarecidos com os debates quinzenais."