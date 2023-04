Políticos em queda: Governo, Presidente e oposição baixam na avaliação

António Costa © John Thys/AFP

Por Judith Menezes e Sousa 23 Abril, 2023 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ninguém sai realmente bem na fotografia política da sondagem da Aximage, neste mês de abril, com destaque para o Governo em terreno muito negativo, o Presidente em queda sistemática desde há um ano e a oposição em jeito de autocrítica.

Ouça aqui os destaques desta sondagem 00:00 00:00

António Costa que, em janeiro, registou um tombo assinalável, parece travar a tendência, subindo até ligeiramente nas opiniões positivas. O prato da balança continua, no entanto, a pender para o chumbo: 54% ainda reprovam o desempenho do chefe do Governo.

© Infografia JN

Em queda desde há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa é ainda o único político avaliado com saldo positivo, embora esteja cada vez mais estreita a margem entre quem lhe dá nota positiva (44%) e quem o reprova (37%).

© Infografia JN

Tendo em conta os 61% de avaliação que registava em abril do ano passado, o Presidente perdeu 17 pontos, no último ano.

As notas mais favoráveis ainda partem dos eleitores do PS, mas existe uma diferença quando se pergunta em quem os inquiridos depositam mais confiança. Marcelo Rebelo de Sousa ainda leva vantagem sobre António Costa, mas nota-se uma subida do chefe de Governo que recupera terreno junto daqueles que votam no PS e que, agora, expressam maior confiança no primeiro-ministro do que no Presidente.

A grande maioria dos inquiridos desta sondagem (76%) mantém a opinião de que o Presidente devia ser mais exigente com o executivo.

© Infografia JN

Ainda em plena turbulência do caso TAP, dois ministros são especialmente visados: João Galamba protagoniza a maior queda, o novo ministro das Infraestruturas cai quase trinta pontos e é aquele que regista o resultado mais negativo, substituindo no fim da tabela, Fernando Medina. Mas o cerco que o Governo tem ensaiado à volta do titular das Finanças parece não estar a resultar já que Medina até acentua a avaliação negativa.

Embora também negativos, os ministros José Luís Carneiro e Manuel Pizarro surgem com melhores avaliações.

© Infografia JN

Entre os cinco ministros avaliados neste barómetro, Mariana Vieira da Silva é a única em terreno positivo, sobe até em relação a janeiro. O conjunto do Governo mantém nota negativa para 60% dos inquiridos.

© Infografia JN

André Ventura reforça a posição como principal figura da oposição indicado por 40% dos inquiridos deste barómetro, descolando ainda mais de Luís Montenegro que estabiliza nos 23%. De notar que os eleitores do PSD surgem divididos: 41% referem Ventura, outros 38% citam Montenegro.

© Infografia JN

Na avaliação desta sondagem, a nota da oposição está abaixo os valores de janeiro. 52% dão nota negativa, entre eles metade daqueles que dizem votar no PSD e no Chega, e apenas 23% consideram que a atuação foi positiva.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses, sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias de 10 e 14 de abril. Foram recolhidas 805 entrevistas, entre maiores de dezoito anos, residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.