Ponte de Lima: Eleitorado no bastião do CDS vota ao ritmo das missas

Assembleia de voto em Ponte de Lima

A votação na maior assembleia de voto de Ponte de Lima, município desde sempre liderado pelo CDS, começou este domingo com boa afluência ditada pela missa das 7h00 horas, deverá continuar após a eucaristia das 11h00 e registar novo pico de afluência depois das 15h00. É assim que José Bezerra, presidente da mesa de voto 1 na EB 2,3 António Feijó e homem envolvido nas lides eleitorais limianas "há cerca de 20 anos", descreve a dinâmica da votação no bastião centrista, que nestas eleições decidirá o sucessor de Vítor Mendes. O autarca que sucedeu ao histórico presidente de Câmara, Daniel Campelo, e que agora não se recandidatou por imperativo da lei da limitação de mandatos.

Vive-se assim um cenário de transição, com a Câmara de Ponte de Lima a ser disputada por três protagonistas ligados à história do partido dominante: dois ex-CDS e antigos vice-presidentes da autarquia, Abel Baptista e Gaspar Martins, e Vasco Ferraz, vereador do atual executivo centrista. Na corrida estão um total de oito candidatos, entre eles dois opositores, já conhecidos de eleições anteriores: José Nuno Vieira de Araújo, pelo PSD, e João Gomes, pela CDU.

"Geralmente, quando acaba a missa das 7h00 horas, já temos aqui um aglomerado de pessoas. Chegam por volta das 8h00 horas e são os primeiros a votar. Depois há uma missa às 10h00 horas e as pessoas começam a aparecer por volta das 11h00. E depois dá continuidade da parte de tarde, a partir das 15h00", contou às TSF José Bezerra, este domingo de manhã. "Está a haver uma boa afluência [às urnas]. Estou até a reparar que está a vir bastante gente, comentou. "Há uma divergência de bastantes candidaturas e as pessoas estão mobilizadas para votar."

Nas últimas eleições autárquicas (2017), o município registou níveis de abstenção abaixo da média nacional: 33,3% contra 45%.

O CDS obteve 52% dos votos e elegeu cinco mandatos. O executivo ficou ainda composto por dois eleitos do movimento "Ponte de Lima Minha Terra", encabeçado por Abel Baptista, que há quatro anos conseguiu 23 por cento da votação. O atual vereador recandidata-se agora, com o apoio do Partido Socialista. E o também ex-centrista Gaspar Martins, concorre pelo movimento "VIRAMILHO".