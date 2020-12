Ponto por ponto. Conheça as razões do Presidente para renovar o estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa justifica renovação do estado de emergência com elevado número de mortes e pressão no SNS. Abre a porta a "regime de menos intenso" só no Natal, mas deixa avisos.

O Parlamento aprovou e o Presidente da República decretou, de novo, a renovação do estado de emergência entre 9 de dezembro e 23 de dezembro. Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão com sete razões.

Em primeiro lugar, "apesar de nova descida da taxa de transmissibilidade do vírus" e outros sinais "claramente positivos", o chefe de Estado refere que "continua, neste momento, preocupante a pressão nos internamentos e cuidados intensivos, assim como elevado número de mortes".

É por isto que, noutro ponto, Marcelo sublinha que "nível de infeções permite antever que a atenção ao esforço exigido às estruturas de saúde ao longo do mês de dezembro não pode diminuir".

Em terceiro lugar, surge a questão da vacina, que Marcelo entende ser uma boa notícia, mas, que não se tenham ilusões, "a sua chegada a todos os portugueses que as queiram receber, obedece a calendários prolongados no tempo". "Toda a facilidade é errada e toda a prevenção é imperativa", avisa.

No quarto ponto, Marcelo justifica o plano para estender o estado de emergência até sete de janeiro, para preparar se antecipar a preparação da época festiva. "Não se trata de deixar de cumprir a Constituição da República Portuguesa", esclarece o Presidente, referindo que no dia 23, dia em que termina o novo estado de emergência, irá ouvir, como sempre os partidos. Marcelo diz que "o objetivo é alargar os horizontes" para um mês, com o intuito de os portugueses "saberem com o que poderão vir a contar" no Natal e Ano Novo.

É aqui que o chefe de Estado deixa uma nota: o objetivo deste estado de emergência prolongado no tempo "destinar-se-á a permitir às famílias o tão legitimamente esperado encontro, evitando ao mesmo tempo abrir a porta a um descontrolo, com custo elevadíssimo, duas ou três semanas mais tarde, isto é, em janeiro". "A ideia será assim: não pôr em causa o espírito de Natal, mas sem a concentração num momento único e com respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios generalizados."

Por fim, o Presidente diz que o decreto irá ter moldes idênticos ao que está ainda em vigor e o que estará durante a época festiva, apenas com a "possível exceção que se espera que seja bem entendida e bem vivida no Natal, avisando que "é do interesse de todos que janeiro possa representar uma consolidação dos passos dados em dezembro e não uma nova e frustrante subida que acabe por acentuar a dimensão de uma temida terceira vaga".