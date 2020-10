Pontos essenciais das eleições nos Açores. Região vai a votos no domingo

Quais as datas das eleições. Quais os principais temas da campanha. Quem são os cabeças de lista por cada círculo. Tudo o que precisa de saber sobre as eleições nos Açores.

Os Açores vão ter eleições legislativas regionais no próximo domingo, com 13 forças políticas a disputarem os 57 lugares na Assembleia Legislativa do arquipélago.

No total, são 10 os círculos eleitorais - um por cada ilha açoriana mais o círculo de compensação - e vão a jogo um total de 13 forças partidárias, uma delas em coligação: a CDU, que junta PCP e o partido ecologista Os Verdes.

Contudo, apenas seis das forças concorrem por todos os círculos: PS, PSD, CDS, BE, CDU e PPM, todas as que já têm assento no atual parlamento regional.

Os partidos Chega, Aliança e Iniciativa Liberal estreiam-se este ano nas eleições açorianas.

A única coligação que vai a votos, além da CDU, é no Corvo, onde CDS e PPM apresentam uma candidatura conjunta.

Eis alguns pontos essenciais deste tema:

Quais as datas das eleições

As eleições estão marcadas para 25 de outubro, domingo, terminando esta sexta-feira a campanha oficial, iniciada no dia 11.

No dia 18, decorreu, pela primeira vez nas legislativas regionais, o voto antecipado em mobilidade, com mesas em todas as ilhas do arquipélago, todas as capitais de distrito e no Funchal.

Quais os principais temas da campanha

A campanha eleitoral nos Açores para as regionais de domingo assentou no apelo ao voto dos partidos da oposição para o fim da maioria absoluta do PS, com os socialistas a declararem ser o referencial de estabilidade.

A saúde, quer seja a covid-19, quer, por exemplo, a fixação de médicos especialistas ou as listas de espera, foi um dos temas mais presentes na campanha.

Educação, pobreza, a situação da transportadora açoriana SATA ou questões referentes ao ambiente e turismo foram outros dos temas presentes nas campanhas das diversas forças políticas.

Quantos deputados são eleitos e de que forma

O número de deputados a eleger por cada círculo nas eleições regionais dos Açores não sofreu alterações relativamente a 2016. No total, são eleitos 57 parlamentares para o hemiciclo.

Estão inscritos 228.999 eleitores, segundo informação atualizada da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, quando em 2016 eram 228.259.

Quanto ao número de deputados a eleger, mantém-se a distribuição verificada nas eleições anteriores.

São Miguel, a maior ilha do arquipélago, elege 20 deputados, contando com 128.248 eleitores, seguindo-se a Terceira, com 10 deputados e 52.584 inscritos.

O Pico elege quatro deputados e conta com 13.622 inscritos, o Faial também elege quatro parlamentares e tem 13.037 eleitores.

As ilhas de São Jorge (8.716 eleitores), Santa Maria (5.402), Graciosa (3.933) e Flores (3.120) elegem três deputados cada. A ilha mais pequena do arquipélago, o Corvo, vai eleger dois deputados e conta com 337 eleitores.

Os restantes cinco deputados são eleitos pelo círculo de compensação, que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Quais os ciclos de governação nos Açores

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996, sendo então presidido por Mota Amaral.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.

Quem são os cabeças de lista por cada círculo

COMPENSAÇÃO

PS - Vasco Cordeiro

PSD - Duarte Freitas

CDS - Artur Lima

BE - António Lima

CDU - Marco Varela

PPM - Manuel São João

INICIATIVA LIBERAL - Nuno Barata

LIVRE - José Azevedo

PAN - Pedro Neves

CHEGA - José Pacheco

ALIANÇA - Paulo Silva

MPT - Pedro Soares Pimenta

SÃO MIGUEL

PS - Vasco Cordeiro

PSD - José Manuel Bolieiro

CDS - Nuno Gomes

BE - António Lima

CDU - Rui Teixeira

PPM - Paulo Margato

INICIATIVA LIBERAL - Nuno Barata

LIVRE - José Azevedo

PAN - Pedro Neves

PCTP/MRPP - José Afonso

CHEGA - Carlos Furtado

ALIANÇA - Mário Fernandes

MPT - Pedro Soares Pimenta

TERCEIRA

PS - Sérgio Ávila

PSD - António Ventura

CDS - Artur Lima

BE - Alexandra Manes

CDU - António Fonseca

PPM - Tomás Dentinho

INICIATIVA LIBERAL - José Luís Parreira

LIVRE - Nuno Rolo

PAN - Dinarte Pimentel

CHEGA - Orlando Lima

ALIANÇA - Paulo Silva

FAIAL

PS - Ana Luís

PSD - Carlos Ferreira

CDS - Rui Martins

BE - Aurora Ribeiro

CDU - Paula Decq Mota

PPM - Délcio Martins

PAN - Alexandre Dias

CHEGA - Fernando Morais

MPT - Catarina Martins

SANTA MARIA

PS - Bárbara Chaves

PSD - Elisa Sousa

CDS - João Silva

BE - Pedro Amaral

CDU - Dulce Correia

PPM - Carlos Pinto

CHEGA - João Martins

MPT - Álvaro Lopes

PICO

PS - Miguel Costa

PSD - Marco Costa

CDS - Tiago Cardoso

BE - José Carreira

CDU - Daniela Jacobs

PPM - Manuel São João

PAN - Helena Amaral

CHEGA - Joaquim Coelho

MPT - Isabela Gomes

GRACIOSA

PS - José Ávila

PSD - João Bruto da Costa

CDS - Fernando Melo

BE - Humberta Brites Araújo

CDU - Joana Fonseca

PPM - Luís Picanço

CHEGA - Roberto Pires

MPT - Daniel Gomes

SÃO JORGE

PS - Maria Isabel Teixeira

PSD - Paulo Silveira

CDS - Catarina Cabeceiras

BE - Paulo Fontes

CDU - Pedro Pessanha

PPM - Valdemar Furtado

PAN - Marta Dutra

CHEGA - Aldroaldo Mendonça

FLORES

PS - José Eduardo

PSD - Bruno Belo

CDS - Fábio Alves

BE - Maria Isabel Tenente

CDU - Luísa Corvelo

PPM - Gustavo Alves

PAN - Lúcia Freitas

CORVO

PS - Iasalde Nunes

PSD - Luís Pimentel

BE - Maria José Pereira

CDU - Marco Varela

PPM/CDS - Paulo Estêvão