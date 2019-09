"Porque eu amo o planeta." O grito pelo clima que se ouviu também no Porto

Por Miguel Midões 27 Setembro, 2019 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A "greve climática" fez-se sentir também no Porto. Depois da arruada de António Costa e do PS na rua de Santa Catarina, que contribuiu para suster a manifestação dos jovens pelas alterações climáticas, a mancha humana desceu esta que é uma das principais ruas do Porto.

Pub Pub

Depois do sinal verde dado pela PSP e da rua desimpedida dos apoiantes de Costa, os jovens empunhando cartazes com mensagens alusivas à defesa do planeta e gritando lemas de alerta contra as alterações climáticas foram apelando a que quem estava no passeio se juntasse também à iniciativa. Foram largas centenas, entre portugueses e estrangeiros, e o objetivo é chamar à atenção dos governantes de todo o mundo.

Pub Pub

A Mónica tem 21 anos é de Vila do Conde e juntou-se à manifestação porque não existe planeta alternativo. Esperava que os mais velhos, supostamente mais conscientes, se juntassem à causa.

Tal como a Mónica, a descer a rua de Santa Catarina, no Porto, estavam centenas de jovens, nacionais e estrangeiros. Cartazes ao alto, mensagens várias, com o objetivo de chegar ao mundo inteiro mas, sobretudo, aos governantes, como conta o Tiago nesta reportagem. "O tempo está a acabar para agir. As consequências estão a ser cada vez mais graves", afirma.

Não há planeta B era a mensagem mais forte. Sónia ajudava a segurar uma faixa onde se podia ler "Emergência Climática". "Todas as preocupações ambientais e com a ecologia" foi o que a. Levou a desfilar em prol do clima, ao início da noite no Porto. Quer "medidas mais eficazes" dos "nossos governantes".

Os manifestantes pelo clima, em alta voz também no Porto, a maior parte ainda de t-shirt e calções, em outubro, no outono e por isso "ó senhor ministro, explique por favor, porque no inverno ainda faz calor".