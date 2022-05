Portugal anuncia que vai dar apoio material à Polónia de 50 milhões de euros

© EPA

O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira que Portugal vai dar apoio material às autoridades polacas para o acolhimento de refugiados ucranianos num valor até 50 milhões de euros, desde casas pré-fabricadas até produtos farmacêuticos.

António Costa falava em conferência de imprensa, em Varsóvia, depois de ter estado reunido com o seu homólogo polaco Mateusz Morawiecki, e antes de se deslocar ao estádio nacional da capital da Polónia, onde está instalado um centro de acolhimento e encaminhamento de refugiados.

"Estamos totalmente disponíveis para colaborar com as autoridades polacas no sentido de partilhar o esforço de acolhimento dos refugiados ucranianos. Muitos dos ucranianos querem regressar à Ucrânia ou ficarem o mais próximos possível do seu país", observou o líder do executivo português.

António Costa especificou em seguida que, no âmbito da ajuda humanitária aos refugiados da Ucrânia, Portugal vai fornecer à Polónia apoio material, "seja em casas pré-fabricadas, casas modelares, bens alimentares, produtos farmacêuticos, roupa e calçado".

"Esse apoio material irá até ao montante máximo de 50 milhões de euros. Esses são os fundos que temos disponíveis para mobilizar para esse esforço humanitário através da Polónia", acrescentou.

