Portugal com "número interessante de projetos" de combustível sustentável na aviação

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Estela Silva/Lusa

Por Lusa 30 Maio, 2023 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta terça-feira que há "um número interessante de projetos" para produzir combustível sustentável para a aviação em Portugal, sinalizando o objetivo de a TAP aproveitar as oportunidades neste processo de transição energética.

Falando na sessão de abertura da "Lisbon Energy Summit & Exhibition 2023", que decorre até dia 1 de junho, João Galamba salientou que, tendo em conta o potencial de Portugal ao nível das energias renováveis, a ambição passa por colocar o país "na 'pole position' para a produção de combustíveis sustentáveis para a aviação" (SAF na sigla em inglês).

"Temos um número interessante de projetos para produzir SAF no nosso território, e vamos reforçar nossos objetivos e fornecer as condições legislativas e regulatórias adequadas para fornecer sinais mais fortes ao mercado", referiu o ministro das Infraestruturas.

Apontando os "enormes desafios" de descarbonização que o transporte aéreo enfrenta nas próximas décadas, João Galamba salientou que a "significativa necessidade de investimento em equipamento e infraestruturas de abastecimento" que tal implica, reforçando que Portugal "ambiciona transformar este desafio em oportunidades".

Neste contexto, apontou os projetos para produção de SAF, precisando que o objetivo é que a "TAP aproveite totalmente as oportunidades existentes" neste processo de transição energética.

"Temos a ambição que a companhia aérea [TAP] aproveite totalmente as oportunidades da transição energética", referiu o ministro, precisando que o SAF é "um risco com que as companhias aéreas têm de lidar, enfrentar e gerir" e que é a forma como o fazem que pode transformar custos e desafios em parcerias industriais a longo prazo e em oportunidades.

Antes João Galamba referiu-se também ao papel dos portos neste processo de transição energética e no caminho para uma economia neutra em termos de emissões, salientando que tal dá aos portos novas oportunidades de atrair indústrias ligadas ao setor energético.

"É, portanto, evidente que temos de criar as condições para posicionar nossos portos como exportadores de energia, como facilitadores de energia, de ecossistemas energéticos onde uma indústria de maior valor se está a instalar", referiu, salientando que os portos portugueses têm também "um papel crítico a desempenhar" na cadeia de valor da energia eólica 'offshore'.