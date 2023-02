Portugal disponibiliza ajuda à Turquia no âmbito de mecanismo europeu

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, manifestou disponibilidade de Portugal para ajudar a Turquia no âmbito do quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil após um sismo que vitimou mais de 1500 pessoas.

"Neste momento há já 11 países que mobilizaram meios para apoiar a Turquia, no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nós também já transmitimos a nossa disponibilidade à União Europeia para integrarmos essa equipa de apoio, nomeadamente ao resgate e no quadro de emergência médica".

Segundo José Luís Carneiro, "a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil está em diálogo com as autoridades europeias para mobilizar esse nosso apoio nacional".

"Nestas últimas horas, a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil tem estado em contacto com as autoridades do mecanismo europeu de proteção civil e assim que sejam determinadas essas necessidades a nossa disponibilidade é imediata e total".

José Luís Carneiro, que falava em Coimbra, no Dia da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, deixou ainda "uma palavra de tristeza e de solidariedade às autoridades turcas, nomeadamente aos seus responsáveis da Embaixada em Portugal".

Portugal também já se manifestou disponibilidade para ajudar com mais de uma centena de elementos o Chile fustigado por incêndios que já mataram 24 pessoas.

"Já manifestámos ao mecanismo europeu a disponibilidade de cerca de 140 elementos de várias forças e serviços nomeadamente da Força Especial de Proteção Civil da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente desta Unidade Especial de Proteção e Socorro, e também dos Sapadores Florestais do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos Bombeiros Portugueses, que também integrarão essa equipa de 140 elementos".

O ministro adiantou que Portugal aguarda pela "manifestação de disponibilidade e de acolhimento da parte das autoridades chilenas para que esses meio possam ser mobilizados no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil".

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu esta segunda-feira a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.

O último balanço provisório de vítimas aumentou para mais de 1500 mortos, sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

O abalo ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France-Presse.

* Notícia atualizada às 11h56