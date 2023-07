Portugal e Gana "reforçam laços de amizade" com acordos na área da Defesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim / Global Imagens

Portugal e o Gana vão assinar vários acordos, nesta quarta-feira, para reforçar a relação entre os dois países. Nana Akufo-Addo é o segundo presidente da história do Gana a visitar Portugal, e iniciou nesta terça-feira uma visita de três dias a Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente da República do Gana estiveram reunidos ao final da manhã, no Palácio de Belém, no primeiro dia a visita de Estado do presidente ganês a Portugal, na véspera da assinatura de vários acordos, Fórum Económico Portugal-Gana, na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Para Marcelo Rebelo de Sousa "esta é uma visita especial, com efeitos visíveis na relação dos dois países", desde logo, com memorandos de entendimento na área da Defesa.

"É fácil ter boas relações bilaterais entre os nossos países. Os nossos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros estiveram há pouco tempo no Gana, abrindo caminho para a assinatura de vários acordos que vão ser assinados amanhã. Sobre o acordo na defesa, ambos estamos preocupados com a situação no golfo da Guiné. Estamos a cooperar nesse campo", sublinhou.

Nana Akufo-Addo pretende reforçar os laços de amizade entre os dois países e nota que, "apesar das perturbações em todo o mundo", Portugal e o Gana vão assinar acordos sobre Defesa, depois da visita dos ministros portugueses.

"Fico feliz que os nossos dois países assinem acordos bilaterais em áreas como a defesa, consultoria política ou cooperação económica. Todos os acordos permitirão reforçar os laços de cooperação e amizade. Num momento em que há tantas perturbações no mundo, que afetam África, é importante que possamos fazer este reforço nas relações na área da defesa com Portugal", salientou.

O Presidente da República do Gana tem encontros marcados com o primeiro-ministro, António Costa e com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Na quinta-feira, o chefe de Estado visita a Assembleia da República.