Portugal e Luxemburgo "totalmente de acordo" na UE e NATO

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que Portugal e Luxemburgo estão "totalmente de acordo" na União Europeia e NATO, com "os mesmos pontos de vista" sobre a situação que se vive na Europa.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, perante os grão-duques Henrique e Maria Teresa do Luxemburgo, que hoje recebeu, no início de uma visita de Estado de dois dias, a segunda que realizam a Portugal.

Nesta ocasião, o Presidente da República agradeceu "a forma como o Grão-Ducado do Luxemburgo soube acolher, compreender e integrar a comunidade portuguesa" e a propósito das relações bilaterais observou que "há mais vida para além da pandemia e há mais vida para além da guerra" na Ucrânia.

"Vivemos em guerra. Esta visita é um sinal de paz, de amizade, é um sinal de que a vida continua, é um sinal de esperança, há esperança para além da guerra, e ao mesmo tempo um sinal de que estamos de acordo", declarou.

"Estamos de acordo, totalmente de acordo quanto à União Europeia, totalmente de acordo quanto às relações com os nossos amigos e aliados transatlânticos, totalmente de acordo nas várias instituições internacionais, Nações Unidas e outras organizações políticas, económicas, sociais, financeiras. Partilhamos os mesmos pontos de vista em relação ao momento difícil que a Europa vive", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os governos português e luxemburguês "estão a trabalhar e vão trabalhar em conjunto" durante estes dias, em reuniões bilaterais e num fórum com empresários, concluindo: "Estamos já a preparar o futuro, o futuro para além da pandemia, o futuro para além da guerra".

O Presidente da República assinalou que esta é a segunda visita de Estado que os grão-duques Henrique e Maria Teresa do Luxemburgo realizam a Portugal -- a primeira foi em setembro de 2010, a convite do anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, com passagens por Lisboa e por Coimbra.

O grão-duque Henrique é desde outubro de 2000 chefe de Estado do Luxemburgo, membro fundador da União Europeia e da NATO.

Há cinco anos, em maio de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em visita de Estado no Grão-Ducado do Luxemburgo, onde atualmente residem mais de 90 mil portugueses, que representam cerca de 15% da população deste Estado-membro da União Europeia, segundo o Observatório da Emigração.

