Von der Leyen elogia plano de retoma. "Portugal é um exemplo a seguir"

"Portugal é um exemplo a seguir." É a presidente da Comissão Europeia quem o diz a propósito do plano de recuperação e resiliência desenhado por Portugal.

A discursar ao lado de António Costa na residência oficial do primeiro-ministro antes do jantar oficial, Ursula von der Leyen desfez-se em elogios ao país e sublinha que o fundo de recuperação europeu é feito à medida de Portugal.

"Portugal é não só um exemplo de como encontrar uma saída para a crise com boas ideias, trabalho duro e disciplina, mas também um exemplo a seguir, um exemplo de como definir o rumo para o futuro. O plano de recuperação e resiliência europeu é feito à medida de Portugal. O investimento massivo que vem da União Europeia pode dar um impulso a Portugal no sentido certo", disse a presidente da Comissão Europeia, em São Bento.

Ao lado de Úrsula Von der Leyen nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro, António Costa foi questionado sobre uma eventual crise política com a não aprovação do Orçamento. Costa sublinha que as negociações estão a correr bem, que não são fáceis, mas que esse também não é um tema o qual devamos incomodar a união europeia.

Já Ursula Von der Leyen garantiu estar a acompanhar o processo em Portugal, como em todos os países da União Europeia, mas segue a tradição de não interferir em questões de política nacionais.