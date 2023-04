Portugal elogiado por esforço diplomático com África e América Latina sobre guerra na Ucrânia

O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o homólogo letão Egils Levits no Palácio de Belém © Tiago Petinga/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 12 Abril, 2023 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Letónia agradeceu, esta quarta-feira, a Portugal o apoio do país nos esforços de diálogo, com a América do Sul, África e Ásia, em relação à guerra na Ucrânia. A mensagem foi transmitida a Marcelo Rebelo de Sousa pelo homólogo letão, após uma receção em Belém, durante a visita de Estado de Egils Levits a Portugal.

"Eu agradeço a Portugal que, historicamente, tem laços muito próximos com África, América do Sul, com o Brasil, e também com a Ásia", começou por referir o chefe de Estado da Letónia. "Portugal é muito ativo no diálogo com o chamado "Sul Global", para explicar a situação, para explicar porque é do interesse de todos os países do mundo, dos 193 membros das Nações Unidas, que a Ucrânia recupere a total integridade territorial", sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou também esperar que Portugal continue "assumir esse papel" e "envolver outros continentes na sensibilização para esta guerra global", porque, notou o Presidente da República, este não é apenas um conflito "local nem regional".

O Presidente português destacou ainda o contributo de Portugal no policiamento das fronteiras aéreas europeias, perante a ameaça russa na Europa.

"Nós temos estado, nos países bálticos, permanentemente, ao longo dos últimos anos, envolvidos na patrulha aérea. E isso é muito importante para vocês e muito importante para nós", acrescentou, sublinhando a visão partilhada entre Portugal e Letónia em relação ao conflito na Ucrânia e como os próximos meses serão decisivos para o conflito. Para tal, refere Marcelo Rebelo de Sousa, deverá contribuir a adesão da Suécia à NATO, que espera que ocorra em breve, e a cimeira da aliança atlântica em Vilnius, na Lituânia, no próximo mês julho.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, esta quarta-feira, no Palácio de Belém, o Presidente da Letónia, Egils Levits, que se encontra numa visita de Estado a Portugal, na qual será também assinado um memorando para a cooperação económica e científica no campo da biomedicina. O Presidente letão irá ainda visitar Évora, que será, juntamente com Liepāja, na Letónia, capital europeia da cultura em 2027.