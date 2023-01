Portugal vai enviar para a Ucrânia mais material militar, médico e sanitário

© Oleg Petrasyuk/EPA

Portugal vai enviar para a Ucrânia mais 14 viaturas blindadas M113, oito geradores de grande capacidade para produção de energia elétrica, munições de 120 mm e duas toneladas de equipamento médico e sanitário, anunciou esta sexta-feira a ministra da Defesa, Helena Carreiras.

Assim, assinala o ministério num comunicado enviado às redações, sobe para "532 toneladas o total de equipamento militar, letal e não letal, fornecido por Portugal à Ucrânia desde o início da agressão levada a cabo pela Rússia".

A lista de material a enviar foi revelado por Helena Carreiras numa reunião de aliados que decorreu em Ramstein, na Alemanha, "estando o Ministério da Defesa Nacional e o Estado-Maior-General das Forças Armadas em constante contacto com as autoridades ucranianas e analisando as solicitações de Kiev", a que Portugal "corresponderá na medida das suas capacidades e disponibilidades".

Portugal vai também treinar as forças militares em "inativação de engenhos explosivos, assistência médica em combate, defesa nuclear, biológica, química e radiológica, e instrução militar", na Alemanha, a partir de fevereiro, e mantém-se disponível "para receber no Hospital das Forças Armadas 40 militares ucranianos feridos em combate".

Quanto aos carros de combate Leopard 2, a ministra da Defesa reforçou a "oferta de treino" neste tipo de viaturas e a disponibilidade do Governo para "identificar, de forma coordenada com os seus parceiros, formas de apoiar a Ucrânia com esta capacidade".