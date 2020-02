© Orlando Almeida / Global Imagens

O primeiro-ministro considera que até 2027 têm de ser tomadas decisões sobre a alta velocidade em Portugal. Em entrevista ao Jornal de Notícias, António Costa sublinha, contudo, que este ainda não é o tempo para levar a cabo essa discussão.

"Tenho a certeza que um dia Portugal não ficará isolado da rede ibérica de alta velocidade. Agora, essa discussão deve ser feita quando houver condições políticas adequadas para que ela possa ser feita com sucesso. Eu acho que, neste quadro comunitário, não haverá dotação financeira para realizar esse investimento. Ao longo dos próximos sete anos, temos de fazer esse debate, temos de tomar decisões, temos de concretizar um traçado, de forma que o quadro comunitário pós-2027 tenha as verbas necessárias", avança ao Jornal de Notícias.

Durante a mesma entrevista, António Costa fala sobre a regionalização, sublinhando o maior inimigo deste tema é Marcelo Rebelo de Sousa e por isso não se deve abrir um conflito institucional: "Manda o bom senso que esse debate se faça com condições políticas que não criem conflitos institucionais desnecessários. Por outro lado, acho que há um caminho que é possível ainda percorrer para ajudar a reforçar a confiança do país nesse processo"

O governante enumera os principais receios em relação à regionalização e tenta desmontá-los: "Primeiro, unidade nacional. Acho que é importante que as pessoas percebam que o facto de existirem regiões não põe em causa a unidade nacional. Segundo, a ideia de que vamos multiplicar cargos políticos ou aumentar a despesa pública. Acho que é bom que o país também possa experimentar como é possível as regiões existirem sem que isso aconteça."

António Costa foi questionado sobre se em algum momento sentiu ou sente pressão relativamente ao caso de Tancos. O primeiro-ministro é perentório: "A mim não me coloca nenhuma pressão, porque tudo o que havia a esclarecer ficou devidamente esclarecido nas respostas que dei à comissão parlamentar, onde tive oportunidade de responder a muito mais do que 100 questões, que me foram colocadas por todos os grupos parlamentares."

Noutro plano, sobre o caso que envolve Rui Pinto, António Costa considera que só a justiça dirá se o pirata informático é um herói ou um criminoso.