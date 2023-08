"Portugal precisa de uma reforma fiscal profunda." Leia a proposta do PSD na íntegra

Luís Montenegro © Paulo Novais/Lusa (arquivo)

Na tradicional Festa do Pontal, o presidente do PSD, Luís Montenegro, propôs uma redução ainda este ano das taxas do IRS em todos os escalões, menos no último, uma medida que seria financiada pelo excedente da receita fiscal.

"Portugal precisa de uma reforma fiscal profunda, que melhore a sua equidade, eficiência e melhor posicione o país nas comparações internacionais. O PSD, no quadro da preparação do seu programa eleitoral e da construção de uma verdadeira Alternativa para os portugueses, está a elaborar a proposta dessa reforma fiscal", pode ler-se no documento a que a TSF teve acesso.

Do "programa global de reforma fiscal", como apresentou Montenegro, fazem parte "cinco medidas imediatas".