Portugal retira candidatura de João Leão ao Mecanismo Europeu de Estabilidade

João Leão, ex-ministro das Finanças © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Melissa Lopes e João Francisco Guerreiro 20 Setembro, 2022 • 11:16

Portugal retirou a candidatura de João Leão, ex-ministro das Finanças, ao cargo de diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), informa o Ministério das Finanças em comunicado. Também a candidatura do luxemburguês, Pierre Gramegna, foi retirada.

As duas candidaturas, explica a tutela liderada por Fernando Medina, "foram retiradas de comum acordo no interesse da instituição sediada no Luxemburgo" para "evitar um impasse", já que nenhum dos dois conseguiu obter a maioria qualificada de 80% dos votos necessária para ser nomeado para o cargo, embora tenham reunido "um grande número de votos".

"Para evitar um impasse e para não prejudicar a sucessão de Klaus Regling, atual diretor-geral do MEE, as duas candidaturas foram retiradas da disputa a partir de hoje [terça-feira]", lê-se na nota do Ministério das Finanças.

Fonte do Governo avança à TSF que o Governo português "não apresentará outra candidatura e participará ativa e construtivamente na escolha do futuro diretor-geral do MEE".

"O presidente do Eurogrupo e presidente do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, informará oportunamente sobre o processo subsequente", acrescenta. a nota da tutela.

No Twitter, Pascal Donohoe já agradeceu o empenho de ambos os candidatos, prometendo continuar os "esforços e consultas" para encontrar um sucessor para o alemão Klaus Regling no Mecanismo Europeu de Estabilidade.

My colleagues from Luxembourg & Portugal have informed me of their decision to withdraw their respective candidates for the ESM Managing Director position.



Pierre Gramegna & Joao Leao were both excellent candidates and I thank them for their engagement in this process. - Paschal Donohoe (@Paschald) September 20, 2022

"Os meus colegas do Luxemburgo e de Portugal informaram-me da sua decisão de retirar os respetivos candidatos ao cargo de Diretor Executivo do ESM. Pierre Gramegna e João Leão foram excelentes candidatos e agradeço-lhes pelo seu empenho neste processo. Continuarei os meus esforços e consultas para apresentar um candidato para o cargo", escreveu.

No início do mês, na reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro, em Praga, Medina admitiu que a discussão sobre a nomeação do próximo diretor executivo do MEE era ""delicada" por existirem "diferentes sensibilidades" entre países, acabando a votação por ser adiada pela terceira vez.

Klaus Regling é diretor executivo do Mecanismo desde a sua criação, em 2012, e termina o seu mandato a 7 de outubro, pelo que a sucessão no MEE deveria acontecer a partir de 8 de outubro.