Portugal vai organizar voo de repatriamento ao Brasil

© Orlando Almeida

Por Francisco Nascimento 17 Fevereiro, 2021 • 12:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo português está a trabalhar num voo de repatriamento para ir buscar cidadãos nacionais ao Brasil. Os voos entre os dois países estão suspensos devido às novas variantes do coronavírus.

Ouvido na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Europeus, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que há 70 portugueses que necessitam de apoio.

"Na renovação da suspensão, dei instruções à embaixada no Brasil para começar a identificar os casos em que, por razões humanitárias, fosse necessário apoiar o repatriamento das pessoas. Há 70 portugueses que se encontram no Brasil, mas que não residem no Brasil, que, por razões de saúde, precisam de regressar a Portugal", explicou.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros garante que o Governo vai organizar um voo para fazer regressar os portugueses ao território nacional.

Santos Silva esclareceu que, além de questões de saúde, também os portugueses que estavam de visita ao Brasil vão ser repatriados. No entanto, Santos Silva deixa um puxão de orelhas aos europeus, e pede que se cumpram as regras.

"Em maio do ano passado ainda havia cidadãos europeus que aproveitavam para fazer viagens de cruzeiro. Temos de desertificar comportamentos que não podemos ter agora. Temos de ter muito cuidado na circulação internacional do vírus, em particular de mutações que ainda não conhecemos bem", alertou.

Os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido vão manter-se suspensos até dia 1 de março, de acordo com as normas publicadas pelo Governo. Os voos estão suspensos desde 29 de janeiro, devido às novas variantes do coronavírus.

Continuam a ser permitidos apenas os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional. Estes passageiros têm de apresentar um teste negativo aos SARS-Cov-2.