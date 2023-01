"Portugueses votaram para avaliar Governo do PS ao fim de quatro anos"

O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias © Miguel A. Lopes/Lusa

O líder parlamentar socialista afirmou esta quinta-feira que o PS olha com atenção para as sondagens, mas salientou que os portugueses votaram no ano passado para terem um Governo que seja avaliado ao fim de quatro anos.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias no final da reunião semanal da bancada socialista, depois de questionado sobre a sondagem divulgada na quarta-feira pela TVI/CNN Portugal, que coloca o PSD à frente do PS.

"O PS e o seu Grupo Parlamentar olham com atenção para toda a informação e também para as sondagens, mas há um ponto que devemos sublinhar. Sem prejuízo dessa atenção da continuidade governativa e legislativa, os portugueses votaram no PS para governar quatro anos e para nos avaliarem ao fim de quatro anos", respondeu Eurico Brilhante Dias.

Perante os jornalistas, o líder parlamentar do PS lembrou que uma semana antes das eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022 também saiu uma sondagem que dava o PSD à frente do PS.

Isto "não foi há sete anos. O PSD, em sondagens, já esteve à frente do PS até bastante mais próximo de termos alcançado maioria absoluta" nas eleições legislativas antecipadas do ano passado, assinalou.

Eurico Brilhante Dias rejeitou depois a perspetiva de qualquer crise política em Portugal, apontando que ainda recentemente, em 05 de janeiro, foi rejeitada uma moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal.

"Os portugueses votaram em 30 de janeiro [de 2022] querendo estabilidade, o PS no Governo, e o primeiro-ministro, António Costa, sabendo que ao fim de quatro anos, naturalmente, em democracia, se avaliará" essa escolha em eleições, disse.

Ainda no sentido de relativizar as sondagens, Eurico Brilhante Dias recordou os tempos em que fez parte do Secretariado Nacional do PS sob a liderança de António José Seguro (2011/2014), quando os socialistas eram oposição ao primeiro Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho.

"Ficámos à frente nas sondagens muitos anos, até ter eleições [em outubro de 2015]. As sondagens devem ser olhadas com atenção, mas o que os portugueses disseram nas urnas é que querem o PS no Governo durante quatro anos", reforçou.

O líder parlamentar do PS foi também confrontado com a seguinte afirmação proferida na quarta-feira pelo presidente do PSD, Luís Montenegro: "No dia em que concluirmos que o Governo não tem condições para prosseguir, não vamos a correr ver quem chega primeiro, não vamos com manobras de diversão. Vamos ao senhor Presidente da República dizer por mais A mais B mais C porque é que a realidade política e económica do país reclama a interrupção da legislatura, se esse dia chegar, assumiremos a responsabilidade".

Eurico Brilhante Dias reagiu a essa declaração com uma breve observação: "Qualquer dia; qualquer dia, foi o que ele [Luís Montenegro] disse".