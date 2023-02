Posição de Montengro sobre imigrantes? Ventura já não vê "linhas vermelhas" entre PSD e Chega

O presidente do Chega, André Ventura © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 13 Fevereiro, 2023 • 18:39

André Ventura afirma que as posições recentes de Luís Montenegro sobre a imigração e os apoios sociais provam que o PSD está cada vez mais próximo do Chega.

Em declarações aos jornalistas, esta tarde, em Loures, o líder do Chega defendeu que se Luís Montenegro está a tentar esvaziar as bandeiras políticas do Chega, a única coisa que está a conseguir "é esvaziar as do PSD".

"O PSD sempre disse que não podia falar com o Chega porque há linhas vermelhas, e uma delas tinha que ver com a imigração e com a segurança social", recordou André Ventura. "Portanto, ter agora o líder do PSD a dizer, de uma forma diferente, aquilo que diz o Chega só pode significar, então, que já não existem essas linhas vermelhas e que estamos num bom caminho para formar um governo", afirmou.

Para Ventura, Luís Montenegro está a fazer "um mea culpa" e fala num "volte-face" dos sociais-democratas, que, na sua leitura, mostra "um PSD que está a fazer um esforço para se aproximar".

"Para nós, é um sinal claro de que podemos começar a pensar em construir uma alternativa", declarou.

Apesar desta leitura de uma aproximação entre PSD e Chega, Ventura afirma que se, ainda assim, Montenegro não quer uma reunião entre os líderes dos dois partidos, é "uma questão pessoal" e "isso ficará com ele".

"Ele já diz o que eu digo sem reunir comigo, imagine o que é que ele vai dizer [quando se reunir]! Que temos um governo fortíssimo de direita para os próximos anos em Portugal!", atirou.