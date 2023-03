"Posição dura e frontal." Chega opõe-se a sessão solene de boas-vindas a Lula da Silva

Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Chega voltou a sublinhar esta quarta-feira que se opõe à sessão solene de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, no Parlamento português.

"Todos os partidos, à exceção do PS, também não estiveram de acordo com a atitude do ministro João Cravinho quando, em Brasília, referiu que Lula da Silva viria discursar ao Parlamento português no 25 de Abril. A nossa posição é clara. O Chega terá uma posição dura e frontal se Lula da Silva vier discursar a este Parlamento. Cá estaremos para aguardar aquilo que acontecerá", ressalvou o deputado Pedro Pinto.

Para o líder parlamentar do Chega terá ainda menos sentido se essa sessão solene de boas-vindas acontecer no dia 25 de Abril.

"Aquele dia tem de ser dedicado ao que aquele feriado representa para todos os portugueses: o dia em que nos vimos livres de uma ditadura para passar a uma democracia. Por isso, não faz sentido misturar as duas coisas", acrescentou o líder parlamentar do Chega.

A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta quarta-feira o presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.

De acordo com o presidente do Parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si "através dos canais adequados".

Augusto Santos Silva referiu também que a sua proposta obteve um "consenso muito grande" na conferência de líderes, e que apenas um partido se opôs.