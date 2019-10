Posse do novo Governo marcada para quarta-feira

Lisboa, 08/10/2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta noite no Palácio de Belém, António Costa, para o indigitar como Primeiro-Ministro com possibilidade de formar novo Governo. (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Quarta-feira ao fim da manhã é a data escolhida para a tomada de posse do novo Governo.

O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que espera que seja possível dar posse ao Governo completo na quarta-feira, incluindo os secretários de Estado.

"Decorre agora um período de eventual apresentação de recurso, logo a seguir será convocada a primeira reunião da Assembleia da República que se ocorrer, como se espera, na terça-feira, significa que na quarta-feira ao fim da manhã teremos a posse e desejavelmente de todo o governo, todos os ministros e todos os secretários de Estado", afirma o Presidente da República.

Sobre os números da abstenção que bateram recordes, Marcelo Rebelo de Sousa nota que com o alargamento do eleitorado já se esperava que estes números fossem crescer. Ainda assim, o Presidente sublinha que é "preferível ter muitos mais compatriotas que vivem no estrangeiro a votar do que propriamente ficar preso com o problema de poder ainda ser mais".

Destacando que "é o primeiro ano que se experimenta este novo regime de recenseamento e alargamento do eleitorado", Marcelo espera que, no futuro, "os portugueses espalhados pelo mundo votem mais". "Já votaram mais nas europeias e francamente mais nas legislativas", nota o chefe de Estado.

Questionado sobre se deve haver mudanças no processo de votação, o Presidente disse que é necessário fazer uma reflexão mas que não é uma questão que se coloque nesta altura.

Marcelo Rebelo de Sousa prefere sublinhar o facto de estar fechada a composição da Assembleia da República e o Governo estar pronto para começar a trabalhar.

* Notícia atualizada às 13:24 com declarações do Presidente da República.