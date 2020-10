PPM considera que eleição de grupo parlamentar é "um facto extraordinário"

© André Kosters/Lusa

Por Lusa 26 Outubro, 2020 • 00:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, destacou hoje ser "um facto extraordinário" a eleição de um grupo parlamentar, frisando que o partido vai ter "um papel importante" no próximo parlamento regional.

"Nós termos um grupo parlamentar é um facto extraordinário. Elegemos no Corvo e nas Flores. Vamos ter um papel importante no próximo parlamento dos Açores e, fundamentalmente, estamos muito empenhados em melhorar a vida dos açorianos. E, portanto, é isso o nosso compromisso, somos um partido que trabalha intensamente na defesa das populações e é isso que vamos fazer", disse Paulo Estêvão em declarações telefónicas à agência Lusa, a partir da ilha do Corvo.

Paulo Estêvão, um dos dois deputados eleitos pelos monárquicos, frisou que o PPM foi "um dos partidos que lutou mais para o fim da maioria absoluta do Partido Socialista", sustentando que sem maioria absoluta, "a partir daí, o parlamento será muito valorizado".

"E é um parlamento onde vamos estar com um grupo parlamentar, o que nos dá poderes alargados, portanto será extraordinário", acrescentou.

O PPM concorreu às eleições em todos os círculos, sendo que, no Corvo, apresentou uma candidatura em coligação com o CDS-PP.

Paulo Estêvão, que foi reeleito pelo Corvo, frisou estar "muito contente" com os resultados eleitorais.

"Quero agradecer ao povo dos Açores o enorme apoio que nos deu. Quero agradecer a eleição no Corvo. Quero agradecer a eleição nas Flores, quero agradecer a todos os açorianos que nas diferentes ilhas votaram no PPM e que nos deram esta força incrível e que nos deram esta confiança. Vamos fazer tudo para a merecer", sublinhou Paulo Estêvão, dizendo que hoje vai ser noite "de festa" no Corvo, a mais pequena ilha açoriana, mas também nas Flores.

É "dia de festa no Corvo e nas Flores, onde elegemos também um deputado, ou seja, no grupo Ocidental. É um dia de festa para o partido, mas em todas as ilhas porque tivemos um resultado extraordinário", acrescentou o líder do PPM.

O PS perdeu no domingo a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, só tendo conseguido eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.

O PS governa a região desde 1996, mas apenas nas eleições realizadas em 2000 obteve maioria absoluta, renovada nos escrutínios de 2004, 2008, 2012 e 2019.