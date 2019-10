PR ratifica criação de Agência de Informação e Comunicações da NATO em Portugal

© Ints Kalnins/Reuters

Por Lusa 22 Outubro, 2019 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ratificou esta terça-feira a criação da Agência de Informação e Comunicações da NATO em Portugal, segundo uma nota divulgado na página oficial da Presidência na Internet.

Pub Pub

O Presidente saudou "o facto de finalmente ser submetido a ratificação o acordo que permite a criação em Portugal deste importante centro" da NATO.

Pub Pub

"O Presidente da República ratificou esta terça-feira a resolução da Assembleia da República que aprova o acordo suplementar à Convenção sobre o Estatuto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, dos Representantes Nacionais e do Pessoal Internacional, assinada em Otava, em 20 de setembro de 1951, entre a República Portuguesa e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sobre o Estatuto da Agência de Informação e Comunicações da NATO na República Portuguesa", lê-se ainda na nota.