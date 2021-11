"Precisamos do lado social." Nuno Miguel Henriques prepara candidatura à liderança do PSD

© Rodrigo Cabrita

Por TSF 04 Novembro, 2021 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Miguel Henriques está a recolher assinaturas para apresentar a candidatura à liderança do PSD no conselho nacional de sábado.

Em declarações à TSF o social-democrata apresenta-se como um candidato com preocupações sociais, uma preocupação que diz não encontrar nos outros candidatos: "Com todo o respeito por todas as pessoas que são de direito e de economia, nós precisamos de trazer o lado social - eu sou uma pessoa da área social, com um curso superior de ação social, trabalho na cultura - e de pensar nas pessoas."

O potencial candidato diz trazer "um pensamento novo não só em termos de geração, mas também em termos de conceitos quer para o partido", contribuindo para "uma mudança com confiança para mais e melhor".

"Precisamos de trazer novas vozes diferentes dentro do partido, com uma matriz social-democrata, que sirva os interesses do país de todos e não só de alguns", defende.

Nuno Miguel Henriques precisa de 1500 assinaturas para formalizar a candidatura à liderança do PSD.