Preço dos combustíveis. PSD quer que Governo renuncie "aos ganhos fiscais extraordinários"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio

Perante os efeitos económicos que as sanções à Rússia trouxeram também a Portugal, Rui Rio defende que o Governo deve "renunciar aos ganhos fiscais extraordinários" da subida do preço do petróleo.

"Está a originar um descontentamento popular que em nada contribui para o apoio às sanções económicas aos agressores. É de elementar justiça que a carga fiscal desça para o nível de receita inicialmente previsto. O PSD está concordante com o Conselho Europeu em matérias como a construção de uma política de defesa comum, eliminação da dependência energética em relação à Rússia e autossuficiência alimentar", pediu Rio.

O líder do PSD reconheceu também que a Rússia desencadeou uma guerra contra os valores da liberdade, democracia e livre cooperação de nações.

"É por isso uma guerra contra nós, contra todo o mundo civilizado. São esses valores que estão na génese da criação da Europa unida, por isso essa guerra produziu já efeitos contrários aos desejados pelo ditador russo: uma maior unidade na UE, antipatia mundial contra a Rússia e início do caminho da Ucrânia em direção à UE. Mas produziu também milhares de ucranianos e russos mortos. A Europa tem por isso de dar a resposta mais eficaz que estiver ao seu alcance: sanções económicas, apoio aos refugiados", acrescentou na sessão plenária da Comissão Permanente da Assembleia da República, num debate sobre a agenda do próximo Conselho Europeu, que se realiza na quinta e sexta-feira em Bruxelas.

