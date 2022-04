Preço dos combustíveis sobe, Guterres e Putin reúnem-se terça-feira e outros destaques TSF

© José Coelho/Lusa

Mais uma semana, mais uma atualização de preços do gasóleo e da gasolina. Na próxima segunda-feira, ambos vão subir, mas o gasóleo mais do que a gasolina: são seis e dois cêntimos.

O Kremlin e a ONU anunciaram que Vladimir Putin e António Guterres vão reunir-se em Moscovo na próxima terça-feira.

Os mais recentes dados sobre a Covid-19 em Portugal dão conta de 60.083 infeções e 139 mortes entre 12 e 18 de abril. O número de mortes devidas à doença diminuiu desde a semana anterior.

De França chegam palavras de agradecimento a António Costa. A dois dias de discutir com Le Pen a segunda volta das presidenciais francesas, Macron agradeceu ao "amigo", que foi "formidável e adorável".

A organização Freedom United, que luta contra a escravatura e tráfico de seres humanos, diz que Bruxelas não trata da mesma forma os ucranianos e os refugiados de outros países.

A extinção do SEF já não vai acontecer em maio, explicou esta sexta-feira o Governo, porque as várias dimensões da transição desta polícia não estão "suficientemente amadurecidas".

Está definida a final da UEFA Youth League. Benfica e Salzburg vão discutir o título de melhor equipa jovem da Europa, depois de terem eliminado, respetivamente, Juventus e Atlético de Madrid.

No plano político, o candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, rejeitou ver os partidos à direita do PSD como adversários políticos que, aliás, já tem identificados: são António Costa e o PS.

O que fazer para diminuir o número de carros no interior das cidades? Filipe Moura, professor associado do IST, garante à TSF que as medidas para uma redução dos carros "não são muito caras ao nível do investimento", mas há outra dimensão que é, sim, cara: a política.

Este é um concerto para uma árvore, feito a partir de uma árvore, numa iniciativa em que nenhuma árvore foi magoada. É ouvir: